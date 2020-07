Hamminkeln : Bürgermeister-Kandidat Lips bei der Senioren-Union

Hamminkeln Zum Mittwochstreff der Senioren-Union (SU) Hamminkeln war jetzt der CDU-Bürgermeisterkandidat Andreas Lips im Gasthof Buschmann in Ringenberg zu Gast. Ein früherer Besuchstermin hatte wegen Corona abgesagt werden müssen.

Für die kommenden Tage sind Dorfspaziergänge in den Ortsteilen geplant. Hier werden Einrichtungen, Vereine oder Sehenswürdigkeiten mit den örtlichen CDU-Kandidaten besucht. Auftakt ist an diesem Samstag, 4. Juli 2020, 10 Uhr, in Mehrhoog. Andreas Lips sagte: „In den vergangenen Wochen habe ich die schöne Stadt Hamminkeln bereits bei vielen Gelegenheiten und Gesprächen noch besser kennenlernen können. Natürlich gibt es aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin Einschränkungen, so dass es keine großen Veranstaltungen geben darf. Wir machen das Beste daraus, etwa mit Spaziergängen."

Der Mehrhooger startet um 10 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule (Vorthuyser Weg 17). Danach geht‘s zu Bahnhof. Dorfplatz, Begegnungsstätte, Hellmannsweg, Rewe/Aldi, Guge-Laden und Café Winkelmann sind weitere Stationen. Die Reihe wird fortgesetzt am Freitag, 10. Juli, in Hamminkeln. Für Samstag, 11. Juli, steht Ringenberg im Kalender, am Freitag, 17. Juli, Loikum, am Samstag,18. Juli, Dingden, am Sonntag, 19. Juli, Brünen und am 26. Juli, Wertherbruch.