Raser auf der Hamminkelner Straße : Mit Transparenten gegen den Motorradlärm

Hamminkeln In Brünen auf der Hamminkelner Straße sollen Transparente gegen das Rasen aufgehängt werden. Ordnungsdezernent Robert Graaf bittet um Hinweise, wo die Brüner das optische Signal an Motorradfahrer platziert haben möchten.

Hamminkeln ist für Motorradfahrer nicht die Eifel und nicht das Sauerland. Aber für manche ist es wegen der kurvigen Strecken und ländlichen Straßen in Ruhrgebietsnähe eine bevorzugte Ausfahrtroute. Eine Route zum Aufdrehen war die Strecke von Drevenack nach Marienthal, die nach vielen Unfällen auf Tempo 50 heruntergeregelt wurde. Mit guter Wirkung, aber manch Motorradfahrer gibt nach Beobachtungen von Bürgermeister Bernd Romanski weiter gerne Gas. „Nur das Blitzen hilft“, sagt deshalb der Verwaltungschef. Doch es gibt auch Routen, die sich nicht so einfach kontrollieren lassen.

In Brünen auf der Hamminkelner Straße, wo es Richtung Dorf so schön bergab geht, nachdem es zuvor kurvig hochging, und besonders im Bereich Feuerwehr nehmen Tempo und Lärm oft zu. Zu viele Dezibel machen krank, weiß man, und deshalb werden jetzt zum Schutz der Bürger Transparente aufgehängt. Ordnungsdezernent Robert Graaf hat sie besorgen lassen. Jetzt bittet er um Hinweise, wo die Brüner das optische Signal an Motorradfahrer platziert haben möchten. Alle Tempomessungen hättten nur „leichte Verbesserungen, aber keinen durchschlagenden Erfolg gebracht.“