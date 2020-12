Pflanzaktion in Hamminkeln : Neuer Rekord mit 893 gepflanzten Bäumen 2020

Hamminkeln Am Freitag wurde die große Pflanzaktion gestartet. Bisher wurden 15.000 Bäume angepflanzt. Der Zuspruch war noch nie so groß wie dieses Jahr.

„Große Freude“ hat die aktuelle Pflanzaktion der Hamminkelner Obstkelterei van Nahmen ausgelöst. Denn die Aktion mit Tradition vermeldet einen neuen Rekord. Am Freitag, 27. November, nahmen die rund 100 Obstbauern aus Leidenschaft ihre neuen Pflanzen auf dem Betriebsgelände der Privatkelterei an der Diersfordter Straße entgegen. Das freut den Chef des selbst ernannten „Saftladens“, Peter van Nahmen, besonders: „Die Eigeninitiative unserer Projektpartner trägt dazu bei, die Biodiversität in unserer Region zu erhöhen, denn die Bäume und die Wiesen um sie herum bieten zahlreichen anderen Pflanzen- und Tierarten geeignete Lebensräume.“

Dabei war der Zuspruch noch nie so groß wie in diesem Jahr: Allein 2020 wurden 983 Bäumchen geordert, wobei die „Rote Sternrenette“, der klassische rotbäckige Weihnachtsapfel, die am meisten nachgefragte Sorte war. Würde man diese 983 Bäume pflanzgerecht im Abstand von zehn Metern zueinander in die Erde lassen, so ergäbe das eine Fläche von rund zehn Hektar. „Das ist größer als 13 Fußballfelder nebeneinander“, rechnet Peter van Nahmen vor.