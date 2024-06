Zeugen leisteten Erste Hilfe 22-jähriger Hamminkelner bei Motorradunfall schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 22-Jährige am Montag gegen 20.00 Uhr mit einer Suzuki die Provinzialstraße in Richtung Werth. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Motorradfahrer auf Höhe der Straße Schmalland nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Zwei Zeugen des Sturzes leisteten Erste Hilfe. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein überregionales Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr habe für den jungen Hamminkelner nicht bestanden, heißt es in der Meldung. Aufgrund des Einsatzes sperrte die Polizei die Provinzialstraße von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr.