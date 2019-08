Quartalszahlen : Bonita: Weniger Umsatz und Gewinn

Hamminkeln/Hamburg Der Hamminkelner Mode-Filialist setzte 20 Millionen Euro weniger um als im zweiten Quartal 2018. Für die Marke Tom Tailor zog der Hamburger Mutterkonzern eine positive Bilanz.

Der am Kesseldorfer Rott in Hamminkeln ansässige Mode-Filialist Bonita verzeichnet einen Umsatz- und Gewinnrückgang. Dies teilte der Mutterkonzern Tom Tailor (Hamburg) im Rahmen der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen am Mittwochabend mit. Demnach erwirtschaftete der Geschäftsbereich Bonita im zweiten Quartal nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 49,9 Millionen Euro nach 69,6 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Rohertrag belief sich auf 33,8 Millionen Euro – 2018 hatte er im zweiten Quartal noch bei 50,4 Millionen Euro gelegen – mit einer Rohertragsmarge von 67,7 Prozent (2018: 72,4 Prozent. Das EBITDA reduzierte sich von 10,3 auf minus 1,9 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge sank von 14,8 Prozent im Vorjahresquartal auf nun minus 3,6 Prozent.