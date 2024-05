Bahnschranken sollen 2025 ins Wahlprogramm Antrag zur „Bocholter“-Strecke überzeugt die Bundes-CDU

„Die 1001 Delegierten des CDU-Bundesparteitags in Berlin sind nun der Empfehlung der Antragskommission gefolgt“, berichtet Hamminkelns Parteichef Norbert Neß. Verfahrenstechnisch bedeutet das: Der vom CDU-Kreisverband Wesel eingebrachte Antrag zur generellen Beschrankung von Bahnübergängen wurde an CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zur Aufnahme ins Regierungsprogramm für die Bundestagswahl 2025 verwiesen. Debattiert wurde über den Antrag nicht. Aus Sicht der Hamminkelner Christdemokraten hatte die Antragskommission bei den Vorberatungen bereits den Nagel auf den Kopf getroffen. In deren Begründung heißt es: „Aufgrund der Tatsache, dass die vorgenannten Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur eine erhöhte Unfallgefahr an den Eisenbahnkreuzungen bedeutet, ist eine technische Sicherung aller Bahnübergänge erforderlich.“