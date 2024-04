Antrag auf CDU-Bundesparteitag aus Hamminkeln Hamminkelner CDU fordert bundesweit Bahnschranken

Mit zwei Delegierten ist der CDU-Stadtverband Hamminkeln beim nächsten CDU-Bundesparteitag in Berlin dabei: CDU-Kreisvorsitzende Charlotte Quik, die auch Landtagsabgeordnete ist, und CDU-Stadtverbandsvorsitzender Norbert Neß reisen kommenden Sonntag für den Parteikonvent nach Berlin. 1000 Delegierte aus ganz Deutschland treffen sich von Sonntag bis Mittwoch in der Bundeshauptstadt. Es geht um die großen Parteithemen wie Vorstandswahlen und die Verabschiedung eines neuen Grundsatzprogramms. Aber auch ein Hamminkelner Thema nehmen die CDU-Delegierten mit nach Berlin: die Sicherheitslage auf der ,Bocholter‘-Strecke. Dieses Thema ist an vielen Stellen in Deutschland ähnlich vorhanden wie in Dingden-Lankern. Dazu hat der CDU-Stadtverband über den Kreisverband einen Änderungsantrag eingebracht.