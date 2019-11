Mysteriöse Meldung bei Polizei : Hamminkelner baut Unfall – aber wo?

Hamminkeln/Wesel Die Polizei ist auf der Suche nach einer Heckstoßstange und dem Kennzeichen eines Unfallwagens.

Ein Unfall vom vergangenen Sonntagabend gibt der Polizei im Kreis Wesel Rätsel auf: Gegen 20 Uhr war es zu einem Verkehrsunfall in Wesel-Flüren gekommen. Ein 20-jähriger Hamminkelner soll dort mit einem Opel Corsa geradeaus vom Fuchsweg über die Bauernstraße in ein Feld gefahren sein. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Erst zu Hause fiel ihm auf, dass er aufgrund des Unfalls die hintere Stoßstange samt Nummernschild verloren hatte und seine Fahrzeugfront erheblich beschädigt war. Er meldete sich erst am nächsten Tag bei der Polizei.