Unfall auf der Van-de-Wall-Straße Zwei Rennradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Wie die Weseler Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die Verletzten Teil einer Gruppe von Rennradfahrern, die am Dienstag gegen 19.35 Uhr auf der Van-de-Wall-Straße in Richtung Dingden unterwegs war. Ein 61-jähriger Bocholter stürzte, nachdem er auf ein Rennrad vor ihm aufgefahren war und die Kontrolle über sein Rad verloren hatte.