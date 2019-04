Polizei in Hamminkeln sucht Zeugen : B 473-Brücke: Jugendliche werfen Stein auf Pkw

Hamminkeln Fahrer und Beifahrer (beide 32) sind unverletzt und mit dem Schrecken davonkommen.

Wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte, ereignete sich am Ostermontag ein gefährlicher Zwischenfall. Gegen 18.15 Uhr warfen zwei bislang unbekannte Jugendliche einen Stein von der Brücke „Römerrast“ auf die Fahrbahn der Isselburger Straße (Bundesstraße 473). Der Stein schlug in die Frontscheibe eines BMW, der in Richtung Hamminkeln unterwegs war, und beschädigte die Windschutzscheibe stark. Der Fahrer, ein 32-jähriger Mann aus Düsseldorf, und sein Beifahrer, ein ebenfalls 32 Jahre alter Mann aus Erkelenz, wurden nicht verletzt.