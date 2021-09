Nachwuchsgewinnung in Hamminkeln : Zwei Fachfrauen für die Kinderfeuerwehr

Melanie Hübers (rechts) und ihre Kollegin Sabrina Coldewey kümmern sich von nun an um die Mitglieder der neuen Kinderfeuerwehr in Hamminkeln. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Der Feuerschutzausschuss hat einen weiteren Schritt zur Nachwuchsgewinnung getan. Das Konzept Kinderfeuerwehr überzeugte. Melanie Hübers und Sabrina Coldewey haben ihre Arbeit aufgenommen.

Es geht um die pädagogische Art der Nachwuchsgewinnung für die Freiwillige Feuerwehr Hamminkeln, und die kann nicht früh genug beginnen. Ein Weg dazu ist die Kinderfeuerwehr. Die erste Gruppe hat sich am 2. September getroffen. Es geht um Spaß und darum, die künftigen Feuerwehrleute dort abzuholen, wo man sie begeistern kann für die ehrenamtliche Arbeit. Für den Feuerwehrausschuss war das am Mittwoch eine eindeutige und erwünschte Sache, er diskutierte nicht noch großartig über die Neuerung. Wohl aber freute sich die Politik, dass die Stadt „eine Vorreiterrolle“ einnimmt, Kinder früh für die Wehr zu interessieren. Schon 1970 sei man in dieser Rolle gewesen, damals war die Jugendfeuerwehr eingerichtet worden. Damals wie heute gab und gibt es einstimmige Zustimmung.

Diplompädagogin Melanie Hübers, die die Gesamtleitung übernimmt, und Erzieherin Sabrina Coldewey sind schon in ihrer Arbeit eingestiegen. Sie waren im Ausschuss zu Gast und nahmen mit Wohlwollen auf, dass ihr Einsatz unbestritten positiv gesehen wird. Das motiviert. Im Ausschuss hatte Wehrleiter Michael Wolbring dargestellt, dass man das Thema Kinderfeuerwehr frühzeitig erkannt habe. Die personellen Weichen seien rasch gestellt worden, allerdings habe die Pandemiesituation gebremst. Die Pädagoginnen haben im Vorfeld bei der Wehr hospitiert. Der Zugang zum Metier war für sie nicht neu, ihre Ehemänner sind aktive Wehrleute.

Info Im Jahr 2019 kam die Idee erstmals auf Grundsatz 2019 kam die Idee der Kinderfeuerwehr in Hamminkeln erstmals auf. Robert Graaf, zuständiger Beigeordneter, sagt: Die Stadt habe dies sofort aufgenommen und entwickelt, obwohl die Freiwillige Feuerwehr mit gut 400 Freiwilligen stabile Mitgliederzahlen hat. Es sei aber genau richtig, wenn die Feuerwehr Kinder fürs Ehrenamt begeistert. Interesse Andere Feuerwehren haben zudem bereits in Hamminkeln nachgefragt, wie die Gründung einer Kinderfeuerwehr funktioniert.

Spielerische Ansätze stehen im Mittelpunkt. Da gibt es neben den beeindruckenden Fahrzeugen und der großen Feuerwache an der Dasshorst viel zu erleben. Hier findet der Kern der Gruppenarbeit statt, aber das Konzept bezieht alle Ortsteile Hamminkelns ein. Schließlich gehören die jeweiligen Löschzüge traditionell zu den einzelnen Dörfern der Stadt, und so wird Gruppenarbeit jeweils auch vor Ort stattfinden. „Wir wollen keine großen Fahrverkehr“, so Wolbring. Selbstverständlich ist auch, dass Mädchen wie Jungen einbezogen werden in die neue Kinderfeuerwehr. Das Interesse bestätigt den Ansatz.