Versorgungssicherheit soll gewährleistet werden Zweite Wasserleitung für Brünen geplant

Die Wasserwerke Wittenhorst als wirtschaftlicher Eigenbetrieb des 1961 gegründeten Wasserversorgungsverbands haben ein enormes Einzugsgebiet. Es erstreckt sich neben Hamminkeln und Isselburg auf Teile von Rees, Wesel-Blumenkamp, Schermbeck und Bocholt. „Die Rolle der Wasserwerke Wittenhorst gehört mehr in den Blickpunkt“, sagte Bürgermeister Bernd Romanski vor einiger Zeit in der Rheinischen Post. Das gelte insbesondere in Zeiten des Klimawandels, meinte der Verwaltungschef.