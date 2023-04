Unfall in Hamminkeln-Mehrhoog Zehnjähriger von Lkw erfasst und schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei befuhr ein 42-jähriger Mann aus Essen gegen 13.50 Uhr mit seinem Lkw die Bahnhofstraße in Mehrhoog in Richtung Hamminkeln. In Höhe einer Bushaltestelle überquerte das Kind die Fahrbahn, wo es aus bislang ungeklärter Ursache von dem Lkw erfasst wurde. Der Zehnjährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Für die Zeit der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Hamminkeln mehrfach kurzzeitig. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.