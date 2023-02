Geflüchtete in Hamminkeln Druck bei der Unterbringung steigt

Bürgermeister Bernd Romanski greift zum Telefon. Die Rheinische Post hat soeben angefragt, wie es aktuell um die Aufnahmekapazität von Flüchtlingen in der Stadt steht. Hintergrund ist die aktuelle Entwicklung bei den Ankömmlingen – und die kennt momentan nur eine Richtung: zahlenmäßig stramm aufwärts. Da kündigen sich Unterbringungs- und Betreuungsanforderungen und vielleicht noch große Probleme an. Im Stadtgebiet sind 902 geflüchtete Personen gemeldet in diesem Augenblick, als Romanski zum Hörer griff. Was nicht heißt, dass sie auch im großen Hamminkelner Stadtgebiet unterzubringen sind. 474 Flüchtlinge werden von der Stadt derzeit mit Wohnraum versorgt. Eine unbekannte Zahl von Flüchtlingen ist privat bei Landsleuten oder bekannten Familien untergekommen. Am Ende ist die Stadt mit ihren Unterbringungskapazitäten noch nicht. Aber es drückt.