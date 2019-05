Anzahl der Ladesäulen steigt : 116 E-Autos „stromern“ in Hamminkeln

Hamminkeln Sind Autos mit Elektromotor wirklich die Zukunft der Mobilität? Auf dem Land kann man derzeit noch nicht von einem Durchbruch sprechen, obwohl die Stadt viel tut. Ein Vortrag am 8. Mai wirbt für das Umsteigen auf einen „Stromer“.

Elektroautos erfreuen sich ein bisschen mehr Beliebtheit. Zahlreiche Bürger im Kreis Wesel denken angesichts des Diesel-Skandals und der drohenden Fahrverbote über den Umstieg auf alternative Antriebstechniken nach. Doch dass der Stromer vor dem Durchbruch steht, kann man angesichts der Zulassungszahlen nicht sagen. Dennoch fährt das Elektromobil langsam, aber stetig voran. Hamminkeln ist und bleibt im Kreis Wesel Vorreiter, wenn auch auf relativ niedrigem Niveau. Um die Fahrer vom lautlos gleitenden Wagen zu überzeugen, gibt es zwei aktuelle Aktionen. In einem Vortrag will Fachmann Michael Birkhan die Frage „Elektroautos – Die Zukunft der Mobilität?“ am 8. Mai um 18.30 im Rathaus Hamminkeln (Raum 105) erläutern.

Im Stadtgebiet wird die Zahl der Ladestationen in Kürze ausgeweitet. Bisher gibt es zehn, zwei neue kommen hinzu. Denn der Erfolg des E-Autos hängt von der Verfügbarkeit des Ladenetzes ab – besonders im ländlichen Raum. Nun ist es nicht so, dass die Elektromobilität spektakulär Raum greift. Eine Statistik des Straßenverkehrsamtes Wesel zeigt, dass mittlerweile über alle Fahrzeugarten hinweg 116 Autos mit Elektroantrieb im Antriebsstrang in der Stadt Hamminkeln gemeldet sind. Im Vergleich dazu waren Ende 2018 in der Stadt insgesamt 25.849 Fahrzeuge zugelassen.

Von den besagten 116 E-Autos sind 18 mit reinem Elektroantrieb versehen. 63 weitere sind Hybridautos. Ein solches Hybridelektrofahrzeug wird von mindestens einem Elektromotor sowie einem weiteren Energiewandler angetrieben. Energie wird sowohl aus seinem elektrischen Speicher (Akku) als auch einem zusätzlich mitgeführten Kraftstoff bezogen. Bekannt ist auch der Plug-in-Hybrid, hier ist eine elektrische Aufladung am Stromnetz vorgesehen. Von dem nicht wirklichen Elektroauto verzeichnet die Statistik gerade mal 35 in Hamminkeln. Dabei ist der Stromer durchaus alltagstauglich geworden, Geduld und Planung für die Aufladung ist aber nötig. Beispiel sind die vier Elektroautos von Stromanbieter innogy, die im Rahmen einer Kooperation Hamminkeln als eCarsharing-Autos zur Verfügung gestellt werden. Sie sind in der Stadt-Statistik nicht inbegriffen aus dem schlichten Gund, weil sie Berliner und Dortmunder Kennzeichen des Leasinganbieters tragen. Jan-Christian Sweers von der Stadtverwaltung sagt: „Die Dienstfahrten müssen mit E-Autos gemacht werden, das wird perfekt genutzt.“ Die anfängliche Angst, mit leerem Akku liegenzubleiben, haben die Mitarbeiter verlernt. 90 Prozent der Dienstfahrten finden ohnehin im Stadtgebiet statt. Längere Fahrten, zum Beispiel zur Bezirksregierung nach Düsseldorf, sind angesichts gestiegener Reichweiten der zweiten Stromergeneration (bis 260 Kilometer) Normalität geworden. Ladesäulen werden per App oder Navi gesucht und gefunden. Dabei geht es auch um Anbieter und unterschiedliche Technik der Ladestationen. Mehrere Karten für Ladesäulen liegen deshalb in den städtischen Autos bereit. Oft hilft das mitgeführte intelligente Kabel. Es merkt, dass die Stadt dem innogy-Carsharing angehört und schaltet die Stromlieferung frei. Besonders viele Bürger nutzen die Ladesäulen in Hamminkeln und Dingden, deshalb ist es passend, dass je eine neue in den Ortsteilen demnächst in Betrieb geht. Zurzeit sind Hamminkeln (4), Dingden (4), Loikum (1) und Lankern (1) vertreten.