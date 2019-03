Diskussion in Hamminkeln : Wortgefechte um die Rathaus-Bebauung

So könnte der Wohn- und Einzelhandelskomplex aussehen, der im Schatten der Hamminkelner Rathauses entstehen soll. Neben Einzelhandelsgeschäften ist auch die Ansiedlung eines Discounters vorgesehen. Foto: ITG

Hamminkeln Bei einem Termin gab es Kritik an den Plänen, obwohl Obstwiese und Pastorat erhalten bleiben könnten und das Projekt verkleinert wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse

Mehr Contras als Pros, Schmerz über drohenden Verlust des dörflichen Charakters gegen Zustimmung zu mehr Kaufvielfalt für junge Familien, grundsätzliche Ablehnung gegen die Haltung, Neues in Hamminkeln zu wagen: Die Debatte um die Bebauung am und um das Rathaus wogte hin und her beim gut besuchten Infoabend der Grünen, gipfelte mehrfach in Wortgefechten. Dabei überwog die Ablehnung des Projekts die Zahl der Äußerungen der Befürworter.

Neue Aspekte fanden allgemeine Zustimmung: Erhalt der prägenden Streuobstwiese am Ortseingang, Erhalt der alten Bäume am Pastorat, Erhalt und Umnutzung desselben in einigen Planvarianten, Verzicht auf ein Altenheim. Das ging aus denen in letzter Minute im Rathauscomputersystem freigeschalteten Plänen hervor, bei denen Investor ITG etliche Konzessionen gemacht hatte. Das Planungsverfahren selbst geht jetzt in eine weitere Runde, die Bürgermeister Bernd Romanski als „offen“ bezeichnete.

Info Thema im Planungsausschuss Vier Varianten Im Planungsausschuss, der am Mittwoch, 27. März, ab 17 Uhr im Hamminkelner Rathaus stattfindet, wird der Investor vier Varianten zur Rathaus-Bebauung als Basis der Politik vorlegen, die darüber beraten wird. Zeitfenster Im Ausschuss will die Verwaltung den Auftrag der Politik, „mit welchem Plan wir weiterdenken können“ (Romanski). Im Verfahren sind dann Stellungnahmen der Bürger und Beteiligten möglich.

Seine Erkenntnis im Schlusswort: „Wir werden nicht alle glücklich machen können.“ Zuvor hatte er mit der Angabe überrascht, dass die Veränderungssperre für das Gelände von Blumenkamper bis Brüner Straße im Bogen ums Rathaus „keinen Zeitdruck“ bedeute. Bisher hatte es in mehreren Ausschusssitzungen geheißen, dass die Sperre im Mai auslaufe und zu einer Entscheidung zwinge, weil dann Baurecht gilt. Beim Infoabend sagte Romanski erstmals, dass besagte Sperre letzten Samstag ausgelaufen sei.

Am 27. März, wenn der Ausschuss tagt, werden vier Varianten zur Planung vorgelegt, die Investor ITG vor der Debatte präsentierte. Nebst natürlich den Erkenntnissen aus der vom Fraktionsvorsitzenden Johannes Flaswinkel geleiteten Grünen-Versammlung, die kein Teil der vorgeschriebenen Bürgerbeteiligung war. Gemeinsam ist dem Vierer-Planpack: Discounter und Fachgeschäfte (3500 Quadratmeter) im Erdgeschoss und – neu – Wohnungen im Obergeschoss (1675 Quadratmeter). Die Gebäude für die Einzelhandelsnutzung orientieren sich rückseitig zum Hellefisch. Nach Norden und Osten, also hinterm Rathaus, sind je nach Variante zwischen 156 bis 189 Stellplätze geplant. Das alte Pastorat bleibt in zwei Varianten. Ein Vorschlag sieht den Abriss des Anbaus vor. Auf der Fläche soll ein neue Gebäude mit Wohnungen (600 Quadratmeter) und Gastronomie entstehen. Der andere Vorschlag sieht vor, dass das Pastorat selbst zum Gastronomiebetrieb wird.

ITG-Planer Helmut Behrends nannte die für den Investor schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingung, 30.000 Quadratmeter Fläche kaufen zu müssen, wobei ein Drittel die nicht nutzbare Streuobstwiese beanspruche, für die man als Eigentümer Pflegekosten habe. Aus der Versammlung kam sofort die Kritik, dass niemand wisse, wie lange das Naturkleinod erhalten bleibe und irgendwann doch verwertet werde. Es gab auch Lob für den Erhalt, im Gegenzug folgten Angriffe auf die Wuchtigkeit des geplanten Bauriegels. Hellefisch-Anwohner beklagten, dass ihnen die Baurückseite vor die Nase gesetzt werde. ITG betonte, dass Lärmschutz gewährleistet sei, Lieferverkehr von den Parkplätzen erfolge.

Grundsätzliche Skepsis wurde laut, ob das eigentlich gut versorgte Hamminkeln zusätzlichen Einzelhandel oder Café brauche. Dazu gab es Stimmen, an junge Familien zu denken und „Neues zu wagen“. Behrends rechnete vor, dass die Kaufkraftbindung der Hamminkelner nur 75 Prozent betrage, zwölf Millionen Einzelhandelsumsatz nach außerhalb fließen. Der Bürgermeister sah das auch, betonte auf Handels-Mix zu achten und nicht zuzulassen, an anderer Stelle Leerstände zu produzieren. Breiten Raum nahm die Furcht vor der wachsenden Verkehrsbelastung ein.