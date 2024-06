Stadtentwicklung Hamminkeln Neue Wohnbebauung auf Speditions-Gelände

Doch in Sachen Stadtentwicklung stand der aktuelle Verwaltungschef an diesem Abend im Blickpunkt, er ist auch Planungschef im Rathaus. Dabei war auch von Schwierigkeiten die Rede. Denn unklar ist, ob private Besitzer Grundstücke verkaufen. Daran sind vor einiger Zeit Pläne hinter dem Rathaus gescheitert – wie am Hellefisch. Auf der anderen Seite steht das Thema Bedarf. Teilnehmerinnen meldeten sich in der Versammlung zu Wort, die gerne einen fußläufig zu erreichenden Discounter am Ort hätten. Sie hätten gerne eine Alternative zu Rewe im Ortskern als einziger Supermarkt. Die Entwicklung ist also deutlich in Gang, nicht alles sei aber „spruchreif“, so Romanski. Wedler nannte die Lidl-Pläne „ganz in unserem Sinn“.