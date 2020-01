Hamminkelns Bürgermeister beklagt: : Bestraft für finanziellen Erfolg

Hamminkeln Im Vergleich zu 2015 hat Hamminkeln Mehreinnahmen erzielt – ohne Steuererhöhungen. Das muss die Stadt teuer bezahlen.

Keine Steuererhöhungen und doch Mehreinnahmen, das klingt nach Quadratur des Kreises und finanzpolitischer Glückseligkeit. Doch Hamminkeln kämpft, muss kämpfen, denn was zusätzlich hereinkommt, wird auf der anderen Seite wieder aufgefressen. Bürgermeister Bernd Romanski hat in der letzten Ratssitzung über das Gemeindefinanzierungsgesetz geklagt, das die ländlichen Kommunen benachteiligt, die Metropolen bevorzugt – was er schlicht „skandalös“ findet. Auch in den laufenden Etatrunden mit den Fraktionen sind die Bedingungen der Finanzlage Thema.