Samstag in Wertherbruch : Winzer macht aus Niederrhein-Trauben Secco

Wertherbruch Am Samstag, 7. September, 10 bis 13 Uhr, können alle Hobbygärtner aus der Region, die Trauben angebaut haben, ihre Ernte zum Wein-Freilicht-Museum der Familie Kloster-Kraul nach Wertherbruch, Hölzerweg 5, bringen.

Mit der Herstellung von Perlwein, in Deutschland unter der Bezeichnung „Secco“ geläufig, aus heimischen Früchten, hat der Vater von zwei Kindern in den vergangenen drei Jahren reichlich Erfahrung gesammelt. Landwirte aus den Kreisen Wesel, Kleve und Borken und auch aus Hamburg bringen ihm vor allem Erdbeeren, aber auch Brombeeren, Himbeeren und Blaubeeren. Die Früchte werden gepresst, mit Hefe versetzt und in speziellen Tanks vergoren. Diese werden dann nach Worms in das Weingut des Weinbautechnikers gebracht, wo sie mit CO 2 versetzt und schließlich in Flaschen abgefüllt werden. Die Obstbauern erhalten ihre sortenreinen Seccos zurück und verkaufen diese in ihren Hofläden.