Hamminkeln: Winni & Sarah singen bei Stefan Mross in der ARD

HAMMINKELN Am Sonntag um 10 Uhr präsentiert ein ungewöhnliches Duo das Lied „Viva la Musica“ im Ersten. Es wurde komponiert von Rockschule-Chef Marco Launert. Das Lied soll Lebensfreude spenden.

Winni und Sarah können unterschiedlicher nicht sein und dürfen als ungewöhnlichstes Duo in der deutschen Unterhaltung gelten. Hier der singende Trucker, der im Führerhaus seines Lkw am liebsten klassisches Liedgut schmettert. Dort die zwölfjährige Rock-Göre, die eigene Songs schreibt und große Rockhits covert. Winni, ein ganzer Kerl von Trucker, singt mit enormer Leidenschaft und Emotionen, Sarah hat nicht weniger vor, als Rockstar zu werden. Beide eint die Liebe zur Musik, und deshalb passt der gemeinsame Song „Viva la Musica“ (“Es lebe die Musik“) glänzend zu Winni Biermann & Sarah Hübers. Und weil die Komposition von Marco Launert stammt, bekannt als Chef der Rockschule Hamminkeln, ist die Freude noch größer, dass sie am Sonntag, 5. August, 10 Uhr, in der Show „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross live aus dem Europapark in Rust einem Millionenpublikum präsentiert wird.

Die ARD wurde auf den Song aufmerksam, der nun den Weg ins Fernsehen findet. Die Marke Göre und Trucker ist auch zu schön, um nicht entdeckt zu werden. Der Brummifahrer aus Bocholt, der als Berufskraftfahrer bei der Spedition Fendrich in Bocholt tätig ist, singt gerne mit seiner starken Tenorstimme eine Opernarie oder ein Lied aus den 20er Jahren. „O sole mio“ oder „Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frauen“. Zur Musik kam er auch, weil ihm sein Hausarzt vor acht Jahren das Fußballspielen verbot. Biermann trat dem Männermeisterchor „Quartettverein Bocholt“ bei. Noten lesen könne er bis heute nicht, räumt er ein. Als Sänger ist Winni also ein absoluter Spätstarter. Was noch so ein Markenzeichen für das gegensätzliche Duo ist: Sarah ist nämlich ganz früh dran mit der Rockkarriere. „2015 kam sie mit ihren Eltern in meine Rockschule in Bocholt mit dem Satz: Ich will Rockstar werden“, schreibt Launert. Drei Jahre danach könne man ohne Zweifel sagen: „Sie ist auf dem richtigen Weg.“ Die Liebe zur Musik, der Wille, es zu schaffen, intensives Coaching und der behutsame, kontinuierliche Künstleraufbau durch die Rockschule sei es laut Launert zu verdanken, dass Sarah schon viel geschafft hat. Zig Auftritte und TV-Sendungen gehören dazu. In der Region tritt sie immer wieder auf, etwa im Hamminkelner Café Kuba oder unlängst im Rahmen der Rockschule unterwegs in der Weseler Volksbank.