Strom, Gas, Wasser Hamminkeln will eigene Stadtwerke

(thh) Mit folgenreichen Beschlussvorschlägen soll sich der Bauausschuss in seiner nächsten Sitzung am 1. Februar beschäftigen. Es geht um die Gründung eigener Stadtwerke Hamminkelns, womit die wirtschaftlichen und energiepolitischen Rahmenbedingungen neu aufgestellt würden. Erreicht werden könnten bessere finanzielle Ergebnisse für die Stadt und mehr Gestaltungsmöglichkeiten in Sachen Energieversorgung, heißt es aus dem Rathaus. Dem Beschlussvorschlag zur Folge bleiben die bewährten Partner der Stadt an Bord, also Gelsenwasser und Westenergie.