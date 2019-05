Für eine sichere Heimfahrt : Hamminkeln will Nachttaxi fahren lassen

Hamminkeln Junge Menschen bekommen an Wochenende ein Heimfahrangebot. Das lässt sich die Stadt 20.000 Euro im Jahr kosten. Der Bürgermeister sieht darin auch eine Attraktivitätssteigerung der Stadt.

Die Stadt Hamminkeln wird sich an dem Nachttaxi-Angebot des Kreises Wesel beteiligen. Das hat der Rat jetzt beschlossen. Angesichts des ausgedünnten Nahverkehrsangebots in der Flächenkommune sollen junge Leute sicher und preisgünstig von der Disco oder von Festen nach Hause kommen können – zu vergünstigten Preisen.

Allerdings rollt das Nachttaxi mit dem Beschluss noch nicht. Die Stadt hat so nur die Einführung eines Nachttaxis für den Kreis Wesel befürwortet, und wird der Kreisverwaltung den Bedarf eines Nachttaxis für junge Menschen im Bereich der Stadt Hamminkeln mitteilen. Wegen der Lage der Hamminkelner Ortsteile im Grenzbereich zu den Kreisen Kleve und Bocholt will man die preisbezuschussten Fahrten auch für die Anbindung von Rees/Haldern oder Bocholt nutzen.

Bei Jugendlichen ist der Mangel an Busverbindungen durchaus Thema. Bei einer Debatte an der Heinrich-Meyers-Realschule Hamminkeln wurde ein gutes Nahverkehrsangebot an Wochenenden gefordert. Die Jugendtreffs in der Stadt bestätigten, dass es an solchen Busverbindungen für Jugendliche mangelt.