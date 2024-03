Debatte an der Gesamtschule Hamminkeln Wie Jugendliche über Europa denken

Im Rahmen des jährlichen EU-Projekttags an der Gesamtschule Hamminkeln gab es in der achten und neunten Stunde und damit nach einem langen Schultag noch eine Besonderheit – eine sehr muntere und ausgiebige Debatte. Oberstufenschüler trafen sich mit dem Bundestagsabgeordneten Bernd Reuther (FDP) aus Wesel und Hamminkelns Bürgermeister Bernd Romanski, der beruflich als für einen Baukonzern einst auch international aktiv war. Es ging um große und kleine politische Themen, um die Zukunftsgedanken junger Leute bis hin zu Krieg und Frieden in einer brisanten Zeit. Nach einleitenden Statements der beiden Gäste hatten die gut vorbereiteten Schüler Gelegenheit, ihre Fragen zu den Themenbereichen Wirtschafts- und Finanzpolitik, Bildung und Digitalisierung, Migration und Flucht, Krieg und Frieden sowie Klima- und Umweltschutz zu stellen.