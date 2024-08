Freie Wähler haben Fünf-Punkte-Plan erarbeitet Wie die FWI in Hamminkeln fünf Millionen Euro sparen will

Die FWI hat jetzt die Weichen gestellt, um nach der politischen Sommerpause die bisher hart geführte Finanzdebatte fortzusetzen. Am Mittwoch, 21. August, steht im Hamminkelner Ratssaal die nächste Hauptausschusssitzung an. Dafür lieferten die Freien Wähler jetzt den neuen Debattenbeitrag. Im Zentrum steht ein Fünf-Punkte-Programm, wie Fraktionsvorsitzender Martin Wente und Sprecher Daniel Puckert betonen. Ein Plus im Haushalt von fünf Millionen soll erreicht werden – per Sparkurs, um Steuererhöhungen zu vermeiden.