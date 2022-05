Kooperation wird auch 2022 fortgesetzt : Westenergie und Stadt vergeben Klimaschutzpreis

Hamminkeln Bürger, Vereine, Institutionen und Unternehmen können sich bis zum 31. August im Rathaus bewerben. Eine Jury kürt dann die Gewinner. Welche Voraussetzung es gibt und wie hoch das Preisgeld ist.

Mit der erneuten Ausschreibung des Klimaschutzpreises wird die Kooperation fortgesetzt. Der Preis wird seit 1995 jährlich ausgegeben. „Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie viele Menschen sich in Hamminkeln für die Themen Klima und Umwelt einsetzen. Es ist immer wieder eine Freude zu sehen, wie vielfältig und zukunftsorientiert die Projekte sind. Ich bin gespannt, welche Ideen uns dieses Mal erreichen“, sagt Bürgermeister Bernd Romanski. Dirk Krämer, Kommunalmanager bei Westenergie, betont: „Die hohe Beteiligung, auch in Zeiten von Corona, zeigt uns: Es ist wichtig, mit dem Westenergie Klimaschutzpreis vor Ort ein Bewusstsein für Umweltthemen zu schaffen. Wir hoffen, dass wir dadurch noch mehr Menschen dazu bewegen können, sich für den Klimaschutz einzusetzen. Denn Umweltschutz geht von jedem einzelnen aus.“

Bewerber können ihre Unterlagen bis zum 31. August per Post an Mandy Panoscha, Brüner Straße 9 in 46499 Hamminkeln oder per Mail an mandy.panoscha@hamminkeln.de senden. Für Rückfragen steht die Klimaschutzmanagerin unter der Telefonnummer 02852 88172 parat.