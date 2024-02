Eingeklemmt 26-Jähriger bei Alleinunfall in Hamminkeln schwer verletzt

Ein 26-jähriger Weseler ist am Samstagabend bei einem Unfall auf der Venninghauser Straße (Kreisstraße 19) in Brünen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist die Ursache bislang unklar. Der Weseler war mit einem Auto der Marke Seat am Samstag gegen 20.20 Uhr auf der K 19 von Hamminkeln Richtung Wesel unterwegs. Er verlor die Kontrolle über den Wagen, kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall war der 26-Jährige in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Das Auto hat einen Totalschaden. Ein Rettungswagen brachte den Weseler in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.