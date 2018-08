Hamminkeln/Wesel: Abgeordnete unterstützt das Sommerton-Festival 2018

Hamminkeln/Wesel In diesem Jahr ist die internationale Besucherresonanz größer denn je, doch der Aufwand wird immer größer für das rein ehrenamtlich und ohne öffentliche Gelder betriebene Festival.

Zum siebten Mal in Folge wird das ehrenamtlich arbeitende Sommerton-Team vom 31. August bis 2. September Musikern von Weltrang eine professionell beschallte Plattform im Konzertzelt am Schloß Diersfordt bieten. Der Förderverein mit seinen ambitionierten Musikliebhabern präsentiert beim Sommerton-Festival 2018, das in diesem Jahr die Muziek Biennale Niederrhein eröffnet, wieder Menschen in der Region und - mit seiner Strahlkraft - weit darüber hinaus unvergessliche Musik-Erlebnisse. In diesem Jahr ist die internationale Besucherresonanz größer denn je, doch der Aufwand wird immer größer für das rein ehrenamtlich und ohne öffentliche Gelder betriebene Festival. Deshalb ist politische Unterstützung bei den Organisatoren besonders gefragt.