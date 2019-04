Pflasterstein auf Straße : Wer hat Gegenstände in Mehrhoog auf Fahrbahn gestellt?

Hamminkeln Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag zwielichtige Gestalten auf der Bahnhofstraße bemerkt, die Gegenstände auf die Fahrbahn gestellt bzw. durchs „Dorf“ gezogen sind?

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen: Ein 28-jähriger Hamminkelner befuhr am Dienstag gegen 1.15 Uhr in einem silberfarbenen Peugeot die Mehrhooger Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Hamminkeln. In Höhe einer Tankstelle fuhr er mit dem rechten Vorderreifen über einen Pflasterstein, den Unbekannte -neben einem Klappstuhl- auf die Fahrbahn gelegt/gestellt hatten. Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag zwielichtige Gestalten auf der Bahnhofstraße bemerkt, die Gegenstände auf die Fahrbahn gestellt bzw. durchs „Dorf“ gezogen sind? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hamminkeln, Telefon 02852 966100.