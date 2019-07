Brünen : Weißer Fiat 500 am Voshövel gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Autodiebstahl am Voshövel. Foto: dpa/Friso Gentsch

Brünen Unbekannte Autodiebe griffen in der Nacht zum Sonntag am Voshövel zu. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde in der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, ein weißer Fiat 500 gestohlen.

Der Wagen trug das amtliche Kennzeichen BOR-EV 93. Das Auto war an der Straße Zum Voshövel geparkt worden. Um Hinweise von Zeugen bittet die Polizei in Hamminkeln unter der Rufnummer 02852 966100.

(RP)