Am Sonntag im Wein-Freilicht-Museum : „Wein & Design“ lockt nach Wertherbruch

Bei „Wein & Design“ kommen auch Freunde ungewöhnlicher Kunstgegenstände auf ihre Kosten. Foto: Bosmann, Jürgen (bosm)

Wertherbruch Die Winzerfamilie Kloster-Kraul erwartet am Sonntag, 7. Juli, mehrere Tausend Besucher auf dem Gelände ihres Wein-Freilicht-Museums am Hölzerweg. 25 Aussteller, darunter viele Künstler, präsentieren sich und ihre Werke.

Wenn das Wetter so wird, wie derzeit prognostiziert, nämlich sonnig bis wolkig bei bis zu 21 Grad, dann dürfte am Sonntag, 7. Juli, die Familie Kloster-Kraul mehrere Tausende Besucher in ihrem Wein-Freilichtmuseum am Hölzer Weg in Wertherbruch begrüßen. Denn dann findet in der Zeit von 11 bis 20 Uhr die mittlerweile 9. Auflage der Veranstaltung „Wein & Design“ statt. So wie in den Jahren zuvor, werden sich auf dem Areal, aber auch drinnen in der Vinothek, 26 Aussteller – vor allem Künstler – vom Niederrhein und aus dem Münsterland präsentieren. Im Angebot sind unter anderem selbst gemachter Schmuck, Ölgemälde, Karten, Lichter, Steinmetzarbeiten, Holzfiguren, Windspiele, Taschen und Kissen. Daneben gibt es auch kulinarische Köstlichkeiten wie Käse und ausgewählte Gewürze. Dass Hausherr Eckhard Kloster, der aus Worms (Rheinland-Pfalz) stammt, dort ein Weingut betreibt und wegen der Liebe nach Wertherbruch gezogen sind, eigene Weine und Seccos mit und ohne Alkohol anbietet, versteht sich von selbst. Und natürlich gibt es auch Kaffee und Gebackenes. Mehrere Dutzend Torten und Kuchen stehen zur Auswahl.

Die Idee zu „Wein & Design“ kam Winzer Eckhard Kloster vor mehr als 20 Jahren. 1998, so erinnert er sich, „war ich in Kalifornien im Napa Valley, dem Inbegriff der Weinkultur in der neuen Welt.“ Und zwar bei dem berühmten, 2008 verstorbenen Winzer, Robert Mondavi. „Es war ein klassischer Nachmittag bei ihm mit Saxophon und Keyboard. Ich dachte mir damals, etwas ähnliches möchte ich auch einmal machen.“ Es sollte eine Veranstaltung sein, bei der man das Gefühl hat, „genau jetzt am richtigen Platz zu sein, der Musik zu lauschen, ein Glas Wein zu trinken und zu lustwandeln.“ Und Lustwandeln, ja, das kann man tatsächlich zwischen Reben und Zypressen auf dem mehrere Tausend Quadratmeter großen Areal, das Eckhard Kloster nur zu gerne mit einem Garten in der Toscana vergleicht. Viele der gut zwei Dutzend Aussteller sind Wiederholungstäter, andere dafür zum ersten Mal mit dabei. Darunter auch Maßhemden-Schneider aus Bocholt.

Info Mit dem Shuttle-Bus von der Schule zum Fest Kostenloser Transfer Natürlich sollten Besucher von „Wein & Design“ am Sonntag möglichst mit dem Rad anreisen. Wer aber mit dem Auto fahren muss, findet Parkplätze an der Wertherbrucher Grundschule/Bürgerhalle an der Schulstraße. Dort pendelt ein Bus von 11 bis 20 Uhr zum Wein-Freilicht-Museum.

Die Familie Kloster-Kraul wird am Sonntag auch auf eine ungewöhnliche Aktion hinweisen. Wie berichtet, sind alle Besitzer von Reben in der Region aufgerufen, am Freitag, 13. September, beziehungsweise am Sonntag, 15 September, jeweils in der Zeit von 9 bis 13 Uhr, ihre Trauben zum Hölzerweg am Rande von Wertherbruch zu bringen, damit Eckhard Kloster diese zu einem Niederrhein-Secco verarbeiten kann. Der Perlwein soll dann 2020 zu einem Vorzugspreis an die Rohstofflieferanten verkauft werden. Ein Teil des Erlöses wird dem Verein Gänseblümchen in Voerde zur Verfügung gestellt. Der kümmert sich um krebskranke Kinder in Nordrhein-Westfalen und auf der ganzen Welt. Eckhard Kloster rechnet damit, dass ihm die Hobbygärtner gut 1000 Kilo Weintrauben bringen werden. 1,2 Kilo benötigt man zur Herstellung von einem Liter Secco.