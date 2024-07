Was Bürgermeister-Kandidat Robert Graaf will „Die Ortsteile sollen ihre Identitäten behalten“

Der Mann der klaren und manchmal sehr knappen Worte hat für sich geklärt, was die Wählerinnen und Wähler von ihm erwarten können. Der parteilose Bürgermeister-Kandidat Robert Graaf hat sich ins Rennen geworfen (wir berichteten) – und gleich genau parat, was er erreichen will und wo seine inhaltlichen Ziele für Hamminkeln liegen. Eine klare Positionierung also. Graaf sagt dazu: „Ich werde keine Wahlversprechungen machen, deren Eintritt unwahrscheinlich oder gar unmöglich sind. Das einzige Wahlversprechen, dass ich gebe, dass ich meine ganze Kraft dafür einsetzen werde, die Stadt Hamminkeln zum Wohle ihrer Bürgerinnen und Bürger weiter positiv zu entwickeln. Dabei ist mir wichtig, dass die jeweiligen Ortsteile weiterhin ihre Besonderheiten und Identitäten behalten und jeweils für sich weiterentwickeln, ohne dabei die gesamtstädtische Entwicklung aus den Augen zu verlieren.“