Hamminkeln entscheidet über künftiges Müllsystem : Warum die USD den gelben Sack der Wertstofftonne vorzieht

Bei der Frage Wertstofftonne oder gelber Sack präferiert die USD den gelben Sack. Denn die freie Wählergemeinschaft glaubt, dass die Tonne zu Fehlwürfen verführt. Foto: dpa/Robert Michael

Hamminkeln Im Rat geht es am Donnerstag final um das Entsorgungssystem in Hamminkeln. Die USD ist Beispiel dafür, wie kontrovers die Entscheidung in einer Fraktion abläuft – eine Zerreißprobe. Das fordert auch die Stadt heraus.