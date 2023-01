Neues System in Hamminkeln muss sich einspielen Was das Sammeln von Biomüll bringen soll

Gesondert gesammelt wird vor Ort, was im Haushalt an Bioabfall anfällt. „Es geht darum, kurze Wege zu schaffen. So will es die Politik“, sagt Michaelis. Alle zwei Wochen werde der Bioabfall entsorgt. Ein Jahr lang will die Stadt testen, ob das System gefragt ist und ob es funktioniert. Dann muss die Politik entscheiden, ob die Bioabfallsammlung dauerhaft verstetigt wird. Ziel, so Michaelis, sei es, kurze Wege zu schaffen, so die Abgabe zu erleichtern und gezielter die Müllverwertung zu betreiben.