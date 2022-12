Hamminkelner Bürgermeister Bernd Romanski übt Kritik Kies-Gespräch mit der Ministerin in Düsseldorf „war ein Reinfall“

Die Hamminkelner CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik und Volkhard Wille (Grüne) hatten für Mittwoch zu einem Gespräch zum Thema Kiesabbau am Niederrhein am Rande des Plenums in den Landtag in Düsseldorf eingeladen. Zu den Gästen zählten neben Ministerin Mona Neubaur (Grüne) unter anderem auch Hamminkelns Bürgermeister Bernd Romanski (SPD). Er berichtete am Donnerstag über seine Sicht des Gesprächs und die Position Hamminkelns. Seine Beurteilung des Treffens konnte kontroverser nicht sein: „Ein Reinfall.“