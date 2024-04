„Weltstadtkultur auf dem Dorf“ Vorverkauf für die Marienthaler Abende läuft „hervorragend“

Ausverkauft ist die Veranstaltungvon Storno aus dem Westfälischen am 20. Juni, das über eine große regionale Fanschar verfügen. Auch die Medlz aus Sachsen fanden den einmaligen Kulturort draußen in der niederrheinischen Provinz so gut, dass sie am 21. August wiederkehren. Das Gastspiel scheint bestens zu passen, denn die Sängerinnen sind auf ihrer Jubiläumstournee, die „Best of – 25 Jahre Medlz" heißt. "Wir konnten ein Zusatzkonzert am 22. August ermöglichen", heißt es aus Kreisen der Programmmacher.