Vereine in Hamminkeln : Wie der MGV Bleib treu mit Mitgliedern in Kontakt bleibt

Der Vorstand des MGV Bleib treu hat sich viel einfallen lassen, um den Chor in schwerer Zeit zusammenzuhalten. Foto: christophotos.de

HAMMINKELN Trotz Corona versucht der MGV Bleib treu seine Mitglieder beisammen zu halten. Der Vorstand hat sich dafür etwas ganz besonderes ausgedacht.

Der Chorgesang hat es schwer in diesen Coronazeiten. Da geht es den Aktiven des MGV Bleib treu aus Hamminkeln nicht anders als anderen Chören. An normale Probentätigkeit ist nicht zu denken. Die Laienmusiker, die sonst auf das große Herbstkonzert hinarbeiten, mussten coronabedingt auf ihr Hobby in diesem Jahr weitgehend verzichten. Das ist für den Verein und deren Mitglieder nicht nur schmerzlich, sondern bestandsbedrohend. Auch in Hamminkeln trägt die Hoffnung, dass aktive und passive Mitglieder dem Verein treu bleiben. Es geht um die Existenz. Der Ehrenvorsitzende des Männergesangsvereins, Wolf-Dietrich Korthauer, dankte gestern ausdrücklich den Sängern, dass sie dabei geblieben sind. Und dem Vorstand dankte er für seinen Ideenreichtum zum Zusammenhalt.

Dabei geht es auch darum, den Kontakt untereinander zu halten. „Der MGV Bleib treu Hamminkeln versucht mit großem Engagement des Vorstandes, der Situation entgegen zu wirken“, so Korthauer. So wurde nach dem ersten Lockdown an den Probeabenden Dienstags-Fahrradtouren organisiert. Es gab für alle Aktiven regelmäßig Newsletter mit Informationen von Vorstandstätigkeiten und deren Bemühungen. Die passiven Mitglieder bekamen einen Infobrief, der durch Vorstandsmitglieder verteilt wurde, um Portokosten zu sparen.

„Darin wurde auf die momentane Situation eingegangen und beispielsweise um Überweisung des Jahresbeitrages gebeten“, so Korthauer zu einem praktischen Thema. Normalerweise wird der Jahresbeitrag nach alter Sitte bei einem persönlichen Besuch eines Sängers abgeholt, dies war in diesem Jahr durch die Kontaktbeschränkung nicht möglich.

Doch nicht das Prinzip Hoffnung gilt allein. Treue zum Verein will auch gelebt und gepflegt werden. Für die Sänger hatte sich deshalb der Vorstand etwas Besonderes einfallen lassen. Die Vorstandsmitglieder besuchten sie zu Hause und überbrachten jeweils eine Nikolaus-Tüte. Darin befand sich unter anderem „Desinfektionsmittel“ vom Ringenberger Brenner Bovenkerck und ein Mund-Nasen-Schutz mit Vereinsemblem.