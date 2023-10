Lesung von Mechtild Borrmann Volles Haus und rege Buch-Debatte

Auch in diesem Jahr hat der Förderverein Bücherfreunde der Stadtbücherei Hamminkeln gemeinsam mit der Hamminkelner Stadtbücherei wieder zur Lesung ins Forum der Gesamtschule an der Diersfordter Straße gebeten. Diesmal war die Spiegel-Bestsellerlisten-Autorin Mechtild Borrmann zu Gast. Ihr aktueller Roman "Feldpost" stand im Zentrum nicht der Lesung, sondern auch des abschließenden Publikumsdialogs. Wer so titelt lässt über die Zeit des literarischen Geschehens keinen Zweifel. Der Zweite Weltkrieg mit seinen Soldaten- und Familienschicksalen ist ebenso Hintergrund wie Mittelpunkt der Geschichte. Mechtild Borrmann verwebt eine tragische Schuld, einen bitteren Verrat und eine unmögliche Liebe zu einem Geschehen, das sie „zu einem großen deutschen Roman“ entwickelt, wie Ihr Verlag rühmt. Große Worte, aber da ist einiges dran. Der Beifall war jedenfalls groß, eine Fragerunde zum Schluss wurde von den ganz überwiegend anwesenden Leserinnen eifrig genutzt.