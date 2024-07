Stadtentwicklung in Hamminkeln „Modell Einfamilienhaus ist eher ein Albtraum“

„Es mag sein, dass der Traum vom eigenen frei stehenden Einfamilienhaus vielfach existiert“, so Grinewitschus. „Fakt ist, dass sich viele Familien das Bauen schlichtweg nicht mehr leisten können, was zu einem Erliegen der Baukonjunktur in Deutschland geführt hat. Davon ist auch Hamminkeln betroffen. In den vergangenen Jahren hat es auch hier einen dramatischen Einbruch bei den Baugenehmigungen gegeben.“ Die Aussage, dass nur Einfamilienhäuser in Hamminkeln sehr gefragt sind, lasse sich mit einem Blick in das Statistikportal des Landes schnell widerlegen.