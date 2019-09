Thema im Hamminkelner Bauausschuss : Neuer Anlauf für die Sachsenstraße

Hamminkeln Der Bauausschuss spricht über den Ausbau der Wohnstraße in Dingden.

Die Anwohnerversammlung im Vorfeld mit verbalen Heftigkeiten und die politische Debatte waren keine Sternstunden. Jetzt könnte es weiter kontrovers zugehen, wenn im Hamminkelner Bauausschuss, der am Donnerstag, 26. September, tagt, ein neuer Anlauf in Sachen Sachsenstraße unternommen wird.

Kanalsanierung, Straßenausbau und wegen der Grundstücksgrößen hohe Anliegerkosten hatten die Anwohner der Dingdener Wohnstraße auf die Palme gebracht. Die Politik suchte den Ausweg, in dem sie einen Haushaltssperrvermerk aus-sprach. Die Verwaltung sah und sieht das Projekt als notwendig an, aber der Hinweis auf die Neuregelung der Straßenbaubeiträge durch das Land machte den Aufschub sinnvoll. Jetzt soll der Bauausschuss den Sperrvermerk aufheben und das Bauprojekt beschließen.

Die Hoffnung der Anlieger auf die Abschaffung der Beiträge hat sich nicht erfüllt. Und bisher gibt es nur einen Referentenentwurf des Landes. Allerdings ist denkbar, dass finanzielle Erleichterungen an der Sachsenstraße realisiert werden könnten. Das kann über Förderungen geschehen. Dafür müssten die Dingdener die Verwaltung beauftragen, also der geplanten Kanalisierung zuvor zustimmen.

An der Sachsenstraße in Dingden

An der Sachsenstraße in Dingden : Straßenausbau: Fronten sind verhärtet

Doch offensichtlich fürchtet man verwaltungsrechtliche Klagen und will sich wappnen. Kippt das Bauprogramm, dann „verschlechtert sich die Rechtsposition der Stadt bei der Abrechnung der Straße erheblich“, heißt es in der Vorlage. Bürgermeister Bernd Romanski will flexibel reagieren können und deshalb die Erlaubnis, Änderungen des Bauprogramms bis zu einer Höhe von fünf Prozent der Summe vornehmen zu können. Dafür braucht er die Zustimmung des Bauausschusses, der aber die Hand drauf halten kann für alles, was darüber hinausgeht.