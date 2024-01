Vorschlag in Hamminkeln USD will Biomüll-Abgabestellen erhalten

Stiller positioniert die Fraktion so: „Die USD ist gegen die Streichung der dezentralen Abgabestellen“ Er verweist auf die Entwicklung der Zahlen. Die Biomüllmenge sei von von 413 Tonnen in 2022 auf 471 Tonnen in 2023 gesteigert worden - jeweils berechnet auf den Zeitraum Januar bis November. Zudem: In den dezentralen Abgabestellen wurden mit 101 Tonnen mehr als 21 Prozent der Menge gesammelt. Ebenso verweist die USD auf den Sammelrhythmus: „Die dezentralen Stellen sind nur 14-tägig für einen Tag geöffnet, die zentralen Stellen sind in diesem Zeitraum acht Tage geöffnet.“. Die Grünschnittmenge sei in 2023 (Auswertung bis November) mit 471 Tonnen um mehr als 14 Prozent gesteigert worden, ein Jahr zuvor waren es 413 Tonnen.