Politik in Hamminkeln Unabhängige Wählergemeinschaft will einen Investor für das Schloss

Die USD-Fraktion hat ihre Haushaltsberatungen beendet und die ersten Pflöcke eingeschlagen, welche Investitionen sie in Hamminkeln befürworten und wohin sie finanzpolitisch die Reise der Stadt steuern will. Die Unabhängigen, die vor allem in Dingden stark vertreten sind, zeigten sich erstaunt, dass der Stellenplan der Verwaltung noch nicht vorliegt. Dieser soll erst kurz vor dem Hauptausschuss zur Verfügung stehen. Auf die Personalkostenentwicklung wolle man genau achten, kündigte Fraktionsvorsitzender Helmut Wisniewski an. Bleiben soll der Grundsteuersatz A und B, ohnehin stehe hier eine Reform an. Weiterer Kernpunkt: für das renommierte Schloss Ringenberg will die USD einen Investor haben, damit könnte man mögliche hohe Kosten im Griff behalten.