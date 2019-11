Dingdener Politiker auf Konfrontationskurs : A 3-Anschluss: USD empfiehlt SPD Zurückhaltung

Foto: dpa/Julian Stratenschulte Über eine neue A 3-Anschlussstelle wird derzeit in Hamminkeln und Wesel heftig diskutiert.

Hamminkeln An der A 3 soll es einen Anschluss an der B 70 geben. Die SPD in Wesel hat sich festgelegt und möchte, dass sich auch die Hamminkelner Politik zu dieser Variante bekennt. Das ärgert die USD. Deren Vorsitzender schießt verbal in Richtung Ludger Hovest.

Von Thomas Hesse

Helmut Wisniewski, USD-Fraktionsvorsitzender, hat am Montag dem Weseler SPD-Fraktionsvorsitzenden Ludger Hovest Zurückhaltung empfohlen. Der Genosse hatte, wie berichtet, die Hamminkelner Politik aufgefordert, sich zum A 3-Anschluss an der B 70 zu bekennen. Alternativ wird derzeit eine Anschlussstelle an der Venninghauser Straße auf Brüner Seite und am Molkereiweg auf Weseler Seite debattiert.

Wesel und damit die SPD haben sich auf die B 70 festgelegt, weil die Kreisstadt so den wachsenden Verkehr durch die neue Südumgehung von der Schermbecker Landstraße weghalten will. Genau hier dockt die USD an. „Hovest soll sich um die Weseler Belange kümmern, Hamminkeln braucht seine Ratschläge nicht. Er hätte sich früher bewegen und das Problem lösen müssen. Nicht Hamminkeln steht auf der Bremse, sondern Wesel ist zu langsam“, sagte Wisniewski.