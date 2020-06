An der Güterstraße in Hamminkeln : Automaten in Spielhalle aufgebrochen

Unbekannte haben die Nebentür der Spielhalle an der Güterstraße aufgebrochen. Foto: dpa/Silas Stein

Hamminkeln Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Spielhalle an der Güterstraße in Hamminkeln eingebrochen und haben dort zwei Automaten aufgehebelt.

Wie die Polizei mitteilt, erbeuteten die Täter Münzgeld in bislang unbekannter Höhe. Sie waren am Donnerstag in der Zeit zwischen 1.01 und 1.16 Uhr durch das Aufhebeln einer Nebentür in das Gebäude gelangt. Nach ihrer Tat ergriffen sie die Flucht in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen melden sich bei der Polizei in Hamminkeln unter der Rufnummer 02852 966100.

(RP )