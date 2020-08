Polizei sucht Zeugen : Unbekannte flüchtet nach Unfall in Mehrhoog

Mehrhoog Bei einem ungewöhnlichen Unfall auf der Halderner Straße in Mehrhoog ist am Mittwoch eine 42-jährige Frau aus Rees leicht verletzt worden. Sie wurde im Gesicht von einem abgerissenen Außenspiegel getroffen.

Wie die Polizei mitteilt, war die 42-Jährige mit einem Cabrio in Richtung Haldern unterwegs. Gegen 14.15 Uhr kam ihr in einer scharfen Kurve in Höhe der Straße Binnefeld ein schwarzer Kleinwagen so nah entgegen, dass sich beide Außenspiegel berührten und abrissen. Einer der Spiegel traf die Reeserin Gesicht, wodurch leichte Verletzungen entstanden. Die Fahrerin des entgegenkommenden, in Richtung Mehrhoog fahrenden Autos, setzte ihre Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Unbekannte hat graue, kurze Haare und trug eine Sonnenbrille.