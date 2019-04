Motorradfans in Hamminkeln : Saisonauftakt bei Thunderbike lockt 1000 Besucher

Motorradfans in Hamminkeln

Hamminkeln Beim Hamminkelner Harley-Davidson-Händler an der Güterstraße konnten Motorradfans hinter die Kulissen blicken.

Der Frühling ist da – und mit ihm die neue Motorradsaison. Wie jedes Jahr wurde das rund um die Gaststätte Roadhouse, die zur benachbarten Motorrad-Schmiede Thunderbike gehört an der Güterstraße gehört, ausgiebig zelebriert. Die „Kick-Off“-Veranstaltung lockte mal wieder weit mehr als Tausend Besucher an. Diese kamen nicht nur mit dem eigenen Zweirad vorgefahren, sondern zum Teil auch mit dem Auto. Und zwar nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern auch aus dem nahen Ruhrgebiet, aus Köln oder den Niederlanden.

Die über Jahre unverändert hohe Popularität des Harley-Davidson-Händlers mit eigener Werkstatt und angrenzendem Restaurant erklärt sich Inhaber Andreas Bergerforth so: „Wir versuchen, immer wieder etwas Neues zu machen. Wir bieten auch die Personalisierung der Maschinen mit besonderen Teilen an, die bei uns gefertigt werden. Dadurch heben wir uns von anderen Händlern ab.“ Viele Maschinen können nach Sonderwünschen gefertigt und angepasst werden. Und das kommt an.