In Hamminkeln : So funktioniert der Bürgerentscheid

So funktioniert der Bürgerentscheid

In Hamminkeln

Die Hamminkelner sind aufgerufen, am 7. Juli darüber zu entscheiden, ob der Hamminkelner Rat verkleinert werden soll oder nicht. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Hamminkeln Verkleinerung des Rates: Die Verwaltung hat jetzt viel Arbeit mit der „Premiere“.

Am Montag gehen die sogenannten Abstimmungshefte in Druck. Jeder Stimmberechtigte bekommt es von der Stadt mitsamt Abstimmungsbenachrichtigung. Die Informationsschrift ist vorgeschrieben für einen Bürgerentscheid, den es erstmals in der Stadt gibt. Sie klärt über das Verfahren auf – praktisch wie bei einer Kommunalwahl mit Briefwahl, aber nur einem Wahllokal im Rathaus.