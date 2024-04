4,9 Sterne und Wohnzimmerfeeling Das bietet der Traditions-Gasthof de Baey in Loikum

Wer mit Hilfe von Google im Internet nach guten Restaurants in Hamminkeln sucht, wird überrascht sein, wer bei den Bewertungen der Nutzer in der Top-Ten-Liste an der Spitze steht. Nicht etwa das stark frequentierte Roadhaus neben der Motorrad-Edelschmiede Thunderbike oder das bekannte Restaurant Intermezzo am Molkereiplatz. Auch nicht der Landgasthof Ridder in Lankern oder der Marienthaler Gasthof im gleichnamigen Klosterdorf an der Issel. Es ist der Gasthof de Baey im Herzen des Golddorfes Loikum. 65 Besucher des gastlichen Hauses haben sich die Mühe gemacht und durchweg positive Rezensionen geschrieben. Durchschnittsbewertung: 4,9 von maximal fünf Sternen. Mehr geht fast nicht.