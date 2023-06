Hamminkeln Tödlicher Unfall mit Zug wohl individueller Fehler der Autofahrerin (78)

Der Unfall zwischen dem Auto und einem Zug hatte sich am Fronleichnamstag am Bahnübergang Döringer Feld in Hamminkeln ereignet. Die 87-Jährige ist das fünfte Todesopfer seit 2020 auf dieser Bahnstrecke, die wegen ihrer unbeschrankten Übergänge immer wieder in der Kritik steht.