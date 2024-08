„Es hat sich endlich etwas getan“ Tödlicher Unfall in Hamminkeln – Messgerät wurde an Straße aufgestellt

Hamminkeln · Nach einem schweren Zusammenstoß in Hamminkeln mit einem Radfahrer ist eine Motorradfahrerin an den Folgen verstorben. Nun kam ein Verkehrsmessgerät an der Unfallstelle zum Einsatz. Was das Ergebnis zeigt – und was die Anwohner von der Maßnahme halten.

01.08.2024 , 16:00 Uhr