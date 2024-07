Nach tödlichem Unfall in Hamminkeln Anwohner üben Kritik – „Es muss sich einfach etwas ändern“

Noch immer sitzt der Schock über den schweren Unfall an der Ecke Heuweg und Diersfordter Straße in Hamminkeln tief bei Anwohner Christopher Jost. Nach dem Zusammenstoß eines Radfahrers und einer Motorradfahrerin am vergangenen Donnerstag, erlag die 28 Jahre alte Frau ihren Verletzungen. Der Radfahrer zog sich ebenso schwere Verletzungen zu. „Ich habe gearbeitet und den Unfall dadurch erst recht spät mitbekommen. Es war aber eine totale Katastrophe“, sagt Christopher Jost.